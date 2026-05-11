На 19 май от 18.00 часа в One Book Bookstore (ул. Връбница No 8), ще се състои премиерата на романа „Мадригал“ от авторката Снежанка Михайлова.
Романът „Мадригал“ проследява живота на една жена, отгледана от две жени по времето на социализма. Различните пластове в книгата се отразяват един в друг, а сюжетът възниква в интервала между гласовете, съзнателно задържани на границата на онова, което остава неизказано. Книгата е многогласен роман за израстването, творенето и освобождаването. Чрез интервюта, записи и преводи романът събира гласове и съхранява техните социални и лични интонации, в които писането се превръща в акт на слушане.
Мадригал е музикален жанр, но латинският корен на думата (от итал. madrigale) препраща към „майка“, „утроба“, „източник“. Романът „Мадригал“ разглежда майчинството отвъд биологичните и социалните рамки, проследява нюансите на културата на премълчаното през сложността на социалните конструкти и разгръща нови форми на разказване за женския опит.
Специални благодарности на графичния дизайнер Виктория Стайкова за цялостното художествено оформление на книгата.
За авторката:
Снежанка Михайлова е артист и писател. В нейната работа пърформансът и мисленето са основните материали за изграждане на език. Завършва философия на езика във Флорентинския университет и продължава практиката си в Амстердам чрез поредица от книги и международно възложени проекти.
Дебютната ѝ книга „Театър на мисълта“ излиза през 2011 г. (ИК „Критика и Хуманизъм“), последвана от „Практически упражнения по мислене“ (Stedelijk Museum) и „Акустична мисъл“ (The Last Books & IICD, 2016). Създава авторски образователни програми за Dutch Art Institute, Master of Voice, Sandberg Institute, Documenta 14 и School of Listening.
Михайлова дебютира в киното с главната роля на Лилиан във филма „Лъст“ на Ралица Петрова, чиято световна премиера е в секцията Forum на Берлинале през 2026 г. За ролята си е номинирана за наградата „Васил Гендов“ за главна женска роля.