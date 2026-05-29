От 19 до 21 юни 2026 г. Чирпан отново ще се превърне в център на културни събития, аромати и традиции, посветени на едно от най-емблематичните растения за региона – лавандулата. В рамките на тридневния фестивал градът и околностите ще посрещнат гости от страната и чужбина, обединени от интереса към българското лавандулово производство и неговото културно значение.
Програмата на събитието предвижда разнообразие от концерти, художествени изложби, демонстрации и тематични работилници, които ще представят различни аспекти от отглеждането, преработката и приложението на лавандулата. Специално внимание е отделено на съчетанието между традиционни практики и съвременни интерпретации, които превръщат растението не само в селскостопански продукт, но и в символ на естетика и устойчиво развитие.
Посетителите ще имат възможност да се потопят в характерната атмосфера на региона, като се насладят на живописни лавандулови полета, които в този период от годината се разгръщат в своя пълен цвят и аромат. Паралелно с това ще бъде представена и автентична местна кухня, която допълва преживяването с вкусовете на традиционната българска кулинарна култура.
Под патронажа на Министерство на туризма събитието се утвърждава като значима културно-туристическа инициатива, която има за цел да популяризира богатството на българското лавандулово производство и да привлече вниманието на международната публика към уникалните природни и културни дадености на страната.