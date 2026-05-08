Любителите на българската музика ще имат възможност да се насладят на поредица от специални концерти в началото на летния сезон. Група „Трамвай N:5“ и изпълнителят Йордан Марков поставят началото на съвместно турне, което обещава незабравимо музикално преживяване, изпълнено с емоция, романтика и добро настроение.
Под мотото за едно „лятно пътуване в света на музиката“, артистите ще поведат своята публика „по релсите на любовта“, като подготвят богата програма с любими песни, усмивки и много положителна енергия.
Първите обявени дати от турнето включват:
13 май – Велико Търново
27 май – Русе
28 май – Силистра
3 юни – Плевен
Организаторите канят всички почитатели на качествената музика да станат част от това лятно музикално приключение и да споделят незабравими вечери с „Трамвай N:5“ и Йордан Марков.
Очаква се турнето да донесе много настроение и да събере публика от различни поколения, обединени от любовта към музиката. Очаквайте още подробности и допълнителни дати съвсем скоро.