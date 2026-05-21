На 13 юни 2026 г. Младежкият хълм в Пловдив ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните музикални събития на лятото. Мария Илиева избира емблематичното място за своя ексклузивен концерт под открито небе – специална среща с публиката в града, която обещава силни емоции, премиери и незабравима атмосфера.
С впечатляваща кариера, продължаваща вече четвърт век, Мария Илиева безспорно остава сред най-успешните и разпознаваеми имена на българската поп сцена. Концертът в Пловдив ще отбележи именно 25 години музика, сцена и хитове, превърнали се в саундтрак за няколко поколения почитатели.
Публиката ще има възможност да чуе за първи път на живо в града четири нови песни – „Избери себе си“, „СуперЖена“, „DIVA x2“ и „Светлина“. С тях изпълнителката продължава да развива своя модерен музикален почерк, съчетаващ емоционалност, силно послание и съвременно звучене.
Освен новите композиции, концертната вечер ще върне феновете и към някои от най-обичаните хитове на Мария Илиева – „Лунен сън“, „Нищо“, „Alright“, „Крадена любов“, „100 причини“, „Играя стилно“, „I Like“, „Любов“, „Остани тази нощ“ и още много песни, оставили ярка следа в българската музикална сцена.
На сцената до певицата ще застанат и едни от най-утвърдените музиканти у нас, сред които специално място заемат двама пловдивчани – Мартин Ташев и Младен Димитров – Mr. Moon. Присъствието им превръща концерта не само в мащабно музикално събитие, но и в своеобразен жест към града и неговата артистична общност.
„Пловдив, липсвате ми! Пазя скъпи спомени от всеки концерт там и нямам търпение да създадем нови на 13 юни“, споделя Мария Илиева в навечерието на събитието.
Със своята атмосфера, силен музикален заряд и специална връзка между артист и публика, концертът на Младежкия хълм се очаква да се превърне в една от най-запомнящите се летни вечери в културния календар на Пловдив.