Исперих се подготвя за едно от най-очакваните събития в региона – Пролетен панаир Исперих 2026, който ще се проведе в периода 21–25 май на територията на Стария градски стадион. Традиционното събитие отново обещава да събере жители и гости от различни населени места, превръщайки града в притегателен център за търговия, развлечения и културни прояви.
Организаторите предвиждат пет дни с интензивен посетителски поток, богата развлекателна програма и концерти, които ще се провеждат ежедневно. Очаква се панаирът да привлече публика от целия регион, включително семейства с деца, любители на традиционните занаяти и посетители, търсещи разнообразни търговски предложения.
Интересът към участие тази година е изключително висок. По информация на организаторите, записването вече е в ход, а значителна част от местата са резервирани още в ранния етап на кампанията. Това потвърждава утвърдения авторитет на събитието и неговото значение като платформа за представяне на местен и регионален бизнес.
Все още има възможност за включване на изложители в определени категории. Отворени остават позиции за търговски обекти, предлагащи детски играчки, както и за майстори и творци, които желаят да се включат в специализираната зона „Алея на занаятите“ – пространство, посветено на ръчно изработени изделия, традиционни техники и авторски продукти.
Пролетният панаир в Исперих през годините се утвърди като значимо обществено и икономическо събитие, което съчетава търговска активност, културна програма и възможност за популяризиране на местни производители и занаятчии. Изданието през 2026 година се очаква да надгради досегашния успех и да предложи още по-богато преживяване за посетители и участници.
Желаещите да се включат като изложители е препоръчително да заявят участие своевременно поради ограничения брой свободни позиции.