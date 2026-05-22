Лятото на 2026 година ще премине под знака на музиката и емоцията за почитателите на Графа. Един от най-обичаните български изпълнители обяви серия от летни концерти, които ще го отведат на едни от най-впечатляващите открити сцени в страната – в Сливен, Бургас, Варна и Пловдив.
Началото на турнето ще бъде поставено на 23 юли в крепостта Крепост Туида – място, което съчетава историческа атмосфера и впечатляваща гледка. Само ден по-късно, на 24 юли, Графа ще се срещне с публиката в Летен театър Бургас, а на 25 юли концертната програма продължава на сцената на Летен театър Варна. Финалът на турнето е планиран за 8 август в емблематичния Античен театър – сцена, превърнала се в символ на големите музикални събития в България.
Новата концертна програма е замислена като емоционално пътешествие през музикалния свят на изпълнителя. Началото ще бъде по-интимно и акустично – само с глас, пиано и китара. В тази част на концертите ще звучат песни като „Влюбени сълзи“, „Страничен наблюдател“ и „Черен гранит“, които разкриват по-личната и чувствителна страна на артиста.
Постепенно атмосферата ще прерасне в мащабен музикален спектакъл с включването на бандата на Графа и изпълнения на едни от най-големите му хитове. Публиката ще чуе песни като “Drama Queen”, „Слънце в очите ти“, „Ако има рай“, “Невидим”, „Искам те“, „Крадена любов“, „Малкият принц“, „Никой“ и „Давам всичко за теб“ – композиции, които през годините се превърнаха в неизменна част от съвременната българска музикална сцена.
На сцената Графа ще бъде заедно със своите музиканти, чието присъствие и професионализъм допринасят за характерното силно живо звучене на концертите му. Именно синергията между изпълнителите е сред причините концертите на артиста да се отличават с висока енергия и емоционална близост с публиката.
Специален акцент около турнето е и книгата „Графа Live“, която музикантът представи наскоро с концерт в клуб в центъра на София. В изданието той разкрива повече за своя творчески свят – за сцената, музиката, хората зад концертите, както и за вдъхновението, съмненията и личните моменти, които изграждат образа на артиста през годините. По време на концертите феновете ще имат възможност да открият книгата и на място.
С предстоящото си лятно турне Графа отново затвърждава позицията си на един от най-разпознаваемите и успешни български изпълнители, който продължава да събира хиляди почитатели със своята музика, енергия и силно сценично присъствие.