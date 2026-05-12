Легендарната рок група Deep Purple, чието творчество в продължение на десетилетия вдъхновява милиони почитатели по целия свят, официално даде старт на новото си световно турне. Началото беше поставено в Япония – първата спирка от амбициозната концертна обиколка, която ще премине през повече от 40 града на няколко континента.
След серия от концерти в Азия и други ключови музикални дестинации, рок титаните ще пристигнат и в България, където ще бъде открита европейската част на турнето. София е избрана за отправна точка на концертите на Стария континент – признание както за местната публика, така и за нарастващото значение на страната като домакин на мащабни международни музикални събития.
На 29 септември 2026 г. зала „Арена 8888 София“ ще посрещне едно от най-очакваните рок събития на годината. Българските фенове ще имат възможността не само да чуят на живо безсмъртни класики, превърнали се в емблема на няколко поколения, но и да се запознаят с най-новото творчество на групата.
В центъра на концертната програма ще бъде предстоящият албум SPLAT!, който излиза официално на 3 юли. Новият проект обещава различна артистична посока, изградена около концепцията за трансформация отвъд физическото съществуване – идея, която се дистанцира от традиционните апокалиптични внушения и насочва вниманието към философски размисъл за промяната и продължението.
Фронтменът Иън Гилън определя албума като „съвременна версия на Deep Purple от 70-те“ – препратка към златната епоха на групата, съчетана с актуално звучене и нова енергия. Именно този баланс между класика и модерност изглежда е в основата на настоящия творчески етап на британските рок легенди.
Допълнителен заряд на концертите ще внесат и музикантите от Jayler, които ще се присъединят към турнето като специални гости и ще подготвят публиката за основното шоу.
Настоящата обиколка идва след успеха на последния студиен албум =1, който отбеляза важен момент в развитието на групата. Значима роля за това има и китаристът Саймън МакБрайд, чието присъединяване внесе нова динамика и по-съвременен облик към утвърдения стил на Deep Purple.
С нови композиции, обновен сетлист и обещание за мащабен сценичен спектакъл, Deep Purple продължава да доказва, че остава сред най-влиятелните и разпознаваеми имена в световната рок история. А за българската публика есента на 2026 година започва с привилегията да бъде част от това глобално музикално пътешествие.