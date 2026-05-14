Международният филмов фестивал „Срещу течението“ ще се проведе от 17 до 26 юли 2026 г. в Копривщица, превръщайки града в нова сцена за съвременно българско и европейско кино, срещи с автори и културни събития под открито небе. След осем години фестивална история и над 100 реализирани прожекции в различни градове в страната, „Срещу течението“ поставя началото на нов етап в развитието си, установявайки се в Копривщица като ежегоден международен филмов фестивал.
В рамките на десет дни публиката ще може да гледа близо 30 документални, игрални, късометражни и анимационни филма. Селекцията поставя фокус върху съвременното авторско кино, социално ангажираните истории, личните каузи и хората, които избират да вървят „срещу течението“.
Официалното откриване на фестивала на 17 юли е с документалния филм „За няколко бучки сирене“ на режисьора Никола Бошнаков – един от най-обсъжданите български документални филми за годината. Лентата разказва историята на Мина Варджиева, собственик на една от малкото останали семейни ферми в България, която в продължение на десетилетия произвежда сирене и поддържа стопанството си въпреки икономическия натиск, бюрократичните препятствия и трудностите на прехода. Филмът е селектиран в програмата на ZagrebDox 2026 и има три номинации за наградите „Васил Гендов“. На прожекцията в Копривщица ще присъства и самата Мина Варджиева.
Фестивалът ще бъде закрит на 26 юли с „Атлас на вселената“ – румънско-българска копродукция на режисьора Паул Негоеску, отличена с наградата за най-добър тийн филм на София Филм Фест 2026 и със специално отличие от журито Generation Kplus на Берлинале. Филмът проследява историята на десетгодишния Филип, който по време на едно привидно обикновено пътуване остава сам в непознат град и тръгва на собствено, емоционално пътешествие към порастването, страха и независимостта.
Сред останалите акценти в програмата са филмите „Тихи наблюдатели“, „Диви ягоди“, „Залог“, „В ада с Иво“, „Made in EU“ и „Жестокият път“, като специално внимание е отделено на българското кино и темите за паметта, идентичността, екологията, изкуството и връзката между човека и общността.
Журито на „Срещу течението“ 2026 обединява утвърдени професионалисти от света на киното и културата. Сред тях са Вернис Клие – американски международен коуч по актьорско майсторство с над четири десетилетия опит, Катерина Ламбринова – филмов критик, сценарист и редактор в списание „Кино“, Лило Петров – сценарист и драматург, както и писателят, сценарист и режисьор Петър Крумов – едно от разпознаваемите имена в съвременната българска литература и кино.
Освен филмовите прожекции фестивалът включва и богата съпътстваща програма: лекции, уъркшопи, срещи с режисьори и екипи, както и музикални събития. Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на открита лятна сцена под звездите, а всички събития в рамките на фестивала са с вход свободен.