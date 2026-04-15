Фондация „Икар“ обяви откриването на специална банкова сметка за набиране на дарителски средства в подкрепа на българските артисти – инициатива, която обединява усилията на културната общност и обществото в името на една значима кауза. Кампанията се реализира със съдействието на Фондация Лили Иванова и е съпътствана от мащабен благотворителен концерт, организиран от Лили Иванова в зала Арена 8888 София.
Дарителската кампания ще продължи до 31 май 2026 г., като всеки желаещ може да подкрепи инициативата чрез банков превод по следната сметка:
Получател: Фондация ИКАР
Банка: Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG26FINV91501017932499
BIC: FINVBGSF
Основание: Darenie 08.05.2026
Организаторите изразяват своята предварителна благодарност към всички съпричастни и подчертават, че ще бъде гарантирана пълна прозрачност както при набирането, така и при разходването на средствата.
Събитието ще се проведе под патронажа на Илияна Йотова и ще събере на една сцена някои от най-обичаните имена в българската музика. Сред участниците са Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, Братя Аргирови, DARA и Михаела Маринова.
Всички те ще излязат на сцената заедно с оркестъра на Национален музикален театър под диригентството на Димитър Косев, както и с LI Orchestra, в който участват утвърдени музиканти като Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и формацията LaTiDa. Музикален продуцент на събитието е отново Ангел Дюлгеров.
Освен музикалната програма, в концерта ще се включат и изявени български актьори чрез специално заснети видеа и сценични участия, допълват организаторите.
От екипа на Лили Иванова подчертават, че инициативата има изключителен мащаб и значение: „Лили Иванова кани едни от най-големите имена на българската попмузика за съвместен благотворителен концерт. Бляскавото шоу ще събере на голямата сцена любими изпълнители и ще представи букет от най-вълнуващите им хитове в нови аранжименти – с бенд и симфоничен оркестър.“
По думите им, публиката ще стане свидетел на безпрецедентна музикална палитра, обединена от творческия размах на голямата Лили Иванова. Всички участници са приели поканата с уважение и ще се включат безвъзмездно, като събраните средства от билети и дарения ще бъдат насочени към Здравния фонд за лечение на артисти към Съюз на артистите в България – кауза, която самата Лили Иванова определя като приоритетна.
Инициативата е пример за силата на културата да обединява и да създава реална подкрепа за хората, които стоят зад нея – артистите, чието творчество вдъхновява поколения.