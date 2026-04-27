Петото издание на фестивала „Занаят фест“ ще събере в Благоевград майстори-занаятчии от цялата страна, които ще представят богатството на българските традиционни занаяти и умения. Събитието, организирано от Община Благоевград, ще се проведе от 8 до 10 май на площад „Македония“ и обещава да предложи на посетителите разнообразна програма и рекорден брой участници.
Според информация от общинския пресцентър, тазгодишното издание ще бъде най-мащабното досега. В рамките на трите фестивални дни гостите ще имат възможност да се запознаят отблизо с автентични занаяти като кожарство, ножарство, дърворезба и кошничарство. Ще бъдат представени още пчеларство, изработване на народни носии и традиционни накити, както и фината и изключително ценена калоферска дантела – символ на българското художествено майсторство.
Освен демонстрации на живо, програмата включва и богата фолклорна част с участието на изпълнители от региона и страната. Организаторите са предвидили и редица интерактивни активности, които да ангажират публиката – сред тях е и възможността посетителите сами да изпробват уменията си в стрелбата с лък.
Културната програма ще бъде допълнена от изложбата „Родова памет“ на Асен Великов, която представя ценни свидетелства за българската идентичност и наследство. Експозицията ще предложи различен, по-задълбочен поглед към корените и традициите, съхранявани през поколенията.
Основната цел на „Занаят фест“ остава непроменена – да съхранява и популяризира българските занаяти, като ги прави достъпни и интересни за младото поколение. Събитието създава важна връзка между майсторите и тяхната публика, като предоставя възможност за обмен на знания, опит и вдъхновение.
С всяко следващо издание фестивалът затвърждава мястото си като значимо културно събитие в календара на Благоевград и региона, привличайки както любители на традициите, така и търсачи на автентични български преживявания.