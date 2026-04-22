„Стая без стени“ е интернационален радиобалет, създаден специално за млада публика. Най-новият проект на германския театрален и медия колектив ЛИГНА, познат у нас с работата си със Стефан А. Щерев, превръща зрителите в участници в необичайно сценично преживяване, в което всяко дете е едновременно публика и изпълнител – пътешественик със слушалки. Спектакълът ще бъде в София на 28 април, на 10 и на 30 май.
Представлението среща деца от Германия, Бразилия, Ливан и Филипините в общо въображаемо пространство – „стая без стени“, в която може да се влезе отвсякъде. Това е място за споделяне, игра и създаване на връзки, което съществува чрез звук, гласове и движение. Водени от аудио напътствия, участниците се впускат в приключение, вдъхновено от историите на свои връстници, и чрез собствени движения и въображение изграждат жива, споделена среда между континентите. Така спектакълът поставя въпроси за общото бъдеще и показва, че предизвикателствата на утрешния ден изискват съвместни решения.
„Това не е просто театър, а място между континентите, където всеки е добре дошъл, независимо откъде идва“, споделят организаторите.
Представлението е подходящо за деца на възраст от 6 до 12 години, като родителите също могат да се включат.
Продължителност: 40 минути.
След представленията ще се проведе разговор с публиката.
Кога и къде:
28.04. – от 14:00 и 15:00 ч., ОКИ Дом на културата “Искър” – Вход свободен!
10.05. – от 11:00 ч., РЦСИ “Топлоцентрала” – вход с билети.
30.05. – от 18:30 ч. ОКИ „Красно село“- вход с билети.
Информация за локациите и билетите: https://artoffice.bg/room-without-walls-sofia/.