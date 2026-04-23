На 15 май от 20:00 ч. столичният клуб Строежа ще се превърне в сцена на едно различно музикално преживяване. Поп изпълнителката Сантра ще представи първия си акустичен концерт – събитие, което обещава да разкрие по-дълбока, искрена и емоционална страна от нейния творчески свят.
Вечерта се очертава като истинска музикална среща между артист и публика, в която добре познатите хитове ще прозвучат по нов, неочакван начин. Специално създадените акустични аранжименти ще преобразят звученето на песните, придавайки им усещане за интимност, топлина и неподправена енергия. Това ще даде възможност на публиката да преоткрие любими мелодии, пречупени през по-лична и емоционална перспектива.
Особен акцент в програмата ще бъде премиерата на чисто нова музика, която за първи път ще бъде представена на живо. Така концертът се превръща не само в ретроспекция на вече познати хитове, но и в своеобразен поглед към бъдещето на изпълнителката – момент, в който феновете ще станат свидетели на следващия етап от нейното артистично развитие.
На сцената до Сантра ще застанат утвърдени музиканти: Калоян Минчев (барабани), Константин Ковачев (китара), Михаил Филипов (клавири) и Петър Манджуков (беквокал). Заедно те ще изградят жива и динамична музикална среда, в която всяка песен ще придобие ново измерение.
Допълнително любопитство предизвиква и намекът за специални гост-изпълнители, които ще се включат в програмата. Тяхното участие обещава още изненади и емоционални моменти, превръщайки концерта в още по-непредвидимо и вълнуващо събитие.
С този акустичен проект Сантра не просто предлага концерт, а цялостно преживяване – среща между минало, настояще и бъдеще, обединени в една вечер, която има всички предпоставки да остане дълго в паметта на публиката.