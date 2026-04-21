Премиерата на „CO–SURFACE / СЪ–ПОВЪРХНОСТ“ ще се състои на 28 април 2026, вторник, 19:00 ч., РЦСИ „Топлоцентрала“, Зала 2. На сцената се срещат двама хореографи и партньори в живота – Виолета Витанова и Станислав Генадиев. Всеки носи собствен ритъм, вътрешна логика и автономна реалност, които не търсят сливане, а съвместно съществуване.
Тук хореографията не е форма, а процес на жива система от решения в реално време. Сцената се превръща в пространство на етика, в което телата не се поглъщат, а се чуват; не доминират, а реагират; не завладяват, а договарят. В това представление артистите пренасят личния си архив в ново тълкуване на тревожността на времето.
В епоха на алгоритми, прибързани съгласия и разпад, спектакълът предлага нещо различно – пространство, в което различието може да съществува, без да бъде заличено.
В свят, в който телата се уеднаквяват, границите се размиват, а различията често се неутрализират в илюзия за хармония, този спектакъл прорязва повърхността и задава неудобни въпроси. Co-Surface не е просто представление, това е среща – директна, телесна, беззащитна. Задаваме си въпроса как е възможно да бъдеш за другия, без да го превърнеш в себе си.
Co-Surface търси преходните мигове, в които движението надхвърля физическото и се превръща в акт на споделено осъзнаване. Представлението проследява как телата се срещат, разминават и договарят границите на различието и свободата си, оформяйки хореография на съвместните съществувания.