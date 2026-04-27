На 2 май 2026 година живописният родопски град Златоград отново ще се превърне в сцена на един от най-обичаните и ароматни празници в България – Празника на златоградското чеверме. Събитие, което съчетава вековни традиции, кулинарно майсторство и неподправен фолклор, обещава да привлече гости от цялата страна и чужбина.
Още от ранни зори въздухът в града ще се изпълни с примамливия аромат на бавно печено чеверме – символ на родопското гостоприемство и кулинарна идентичност. Майсторите на това традиционно ястие ще демонстрират своите умения, предавани от поколение на поколение, превръщайки процеса в истински спектакъл за сетивата.
Празничната атмосфера ще бъде допълнена от звуците на гайдите и ритмичния звън на чановете – емблематични за Родопите. Неслучайно Златоград е известен като града на Дельо хайдутин – символ на свободолюбието и духа на планината, който ще бъде усетен във всяка нота и всяко хоро.
Официалното откриване на празника ще бъде отбелязано с внушителното участие на „101 каба гайди“ – уникален музикален спектакъл, който неизменно предизвиква силни емоции у публиката. В програмата са включени още танцов спектакъл на Ансамбъл „София 6“, концерт на Невена Момнева, както и възможност всички гости да се включат „На хорото с Нина Иванова“. Празничният ден ще продължи с народно веселие с фолклорния изпълнител Бойко Иванов и ще завърши с родопски ритми в изпълнение на Светла Дукатева.
Освен музикалната и танцова програма, посетителите ще имат възможност да опитат разнообразие от традиционни златоградски ястия, приготвени по автентични рецепти. Това превръща празника не просто в културно събитие, а в истинско преживяване, което съчетава вкус, звук и емоция.
Със своето неповторимо съчетание от природа, традиции и сърдечни хора, Златоград отново ще отвори врати за всички, които търсят истинско българско гостоприемство. Празникът на златоградското чеверме е повече от събитие – той е жива връзка с корените и покана за споделено преживяване, което остава дълго в сърцето.