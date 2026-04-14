Пролетта на 2026 година ще бъде озвучена от едно от най-разпознаваемите имена на българската поп сцена – Орлин Павлов. На 30 април в Бургас, в Културен дом НХК, артистът поставя началото на своето дългоочаквано пролетно турне, което ще премине през още три големи български града – Варна, Русе и Пловдив.
Началото е насрочено за 30 април от 19:30 ч., когато публиката в Бургас ще има възможност първа да се потопи в атмосферата на концертната поредица. Турнето ще продължи на 6 юни във Фестивален и конгресен център – Варна, зала „Европа“, отново от 19:30 ч. Следващата спирка е 18 юни в Зала Филхармония, а финалът ще бъде поставен на 20 юни в Дом на културата „Борис Христов“.
Концертите обещават да бъдат изключително преживяване – емоционални, стилни и изпълнени с музикална изтънченост. Зад сценичното присъствие на Орлин Павлов ще застане впечатляващ състав от утвърдени музиканти. В него се откроява Милен Кукошаров – маестро и автор на специалните аранжименти за турнето, както и Кристиян Желев (барабани), Александър Славчев (китара) и Даниеле Феббо. За концерта в Пловдив към тях ще се присъедини и Борис Таслев.
Музикалната програма е подбрана с внимание към детайла и вкус към разнообразието. Зрителите ще чуят както емблематични любовни класики и популярни световни хитове, така и авторски песни от репертоара на Орлин Павлов. Всички произведения ще бъдат представени в нови, специално създадени аранжименти, които придават на познатите мелодии нов живот и звучене.
С това турне Орлин Павлов не просто се завръща на сцената, а отправя покана за среща с музиката в нейната най-чиста форма – жива, емоционална и истинска. Събитие, което обещава да остави траен отпечатък в културния календар на пролетта.