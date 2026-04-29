Една от най-интересните млади изпълнителки на българската музикална сцена – MONA, прави следваща важна крачка в развитието на своята кариера, отправяйки се към първите си концерти извън София. Това лято артистката ще се срещне с публика в два от най-големите и културно активни градове в страната – Пловдив и Варна.
След серия успешни участия и все по-осезаемо присъствие на сцената, MONA продължава да разширява своята аудитория, като за първи път ще представи музиката си пред фенове извън столицата. Новината беше посрещната с ентусиазъм от почитателите ѝ, които отдавна очакват възможност да я видят на живо и в други градове.
„Толкова се радвам, че най-накрая ще се видим и извън София. Това са първите ми концерти в Пловдив и Варна и нямам търпение да споделим тази енергия заедно“, споделя изпълнителката.
Първата концертна дата е насрочена за 20 юни в Пловдив – град с богата културна история и активна музикална публика, който традиционно посреща с интерес нови артисти и музикални проекти. Второто участие ще се състои на 19 август във Варна, където MONA ще пренесе своята музика и емоция в морската столица в разгара на летния сезон.
Очакванията са концертите да предложат много повече от стандартно музикално изпълнение. Характерни за MONA са силното сценично присъствие, модерното поп звучене и умението ѝ да изгражда директна връзка с публиката. Именно тази близост и енергия превръщат нейните участия в специално преживяване за феновете.
През последните години MONA се утвърди като артист с ясно разпознаваем стил, съчетаващ съвременно звучене, емоционални текстове и силна лична идентичност. Нейното развитие се следи с интерес както от младата публика, така и от музикалните среди, които определят изпълнителката като едно от обещаващите имена в новата вълна на българската поп музика.
Предстоящите концерти в Пловдив и Варна бележат нов етап в професионалния път на MONA и затвърждават желанието ѝ да бъде по-близо до своята публика в цялата страна. За феновете това е възможност да преживеят на живо музиката, която вече намира все по-широк отклик сред слушателите.