Международният младежки музикален форум тази година във Враца е с 40 юбилейно издание, музикален фестивал без аналог в района на Северозапада. От 17 април до 5 юни Симфониета-Враца ще бъде сцена за музикални таланти от България и чужбина. В отделните концерти солисти са лауреати на наши и международни конкурси. Във връзка с годишнината на фестивала са включени и концерти със солисти, утвърдени имена, които блестят по сцените на България и света.
Първият концерт в 40-тия Младежки музикален форум ще се състои на 17 април под диригентската палка на българския музикант с успешна международна кариера – Светослав Борисов. Маестрото е дирижирал редица престижни оркестри в Европа, а през 2023 г. е номиниран и за „Диригент на годината“ от известното оперно списание „Opernwelt“. От началото на сезон 2025/2026 Светослав Борисов е първи диригент и заместник генерален музикален директор на Анхалтския театър, Десау (Германия), след като преди това в продължение на няколко години е заемал същата позиция в Операта в Магдебург.
Тази седмица маестро Светослав Борисов пристигна от Германия специално за своята премиера на врачанска сцена. Солист в концерта „ЛАУРЕАТИ, опус 1“ на 17 април от 19.00ч. в градската зала ще бъде 15-годишната цигуларка Нина Ракочевич, млад талант от Сърбия с редица призови награди в международни конкурси. Ще я чуем в изпълнение на Н. Паганини – Концерт за цигулка и оркестър № 1 в ре мажор, оп. 6.
В програмата на 17 април са включени още: Й. Щраус (син) – Валс „Гражданско съзнание“ (Bürgersinn Walzer), оп. 295 (премиера за България); М. Мусоргски – „Картини от една изложба“ (орк. М. Равел) (40 години след предишното изпълнение във Враца).
„Лауреати, опус 1“ поставя силно начало на юбилейното издание на фестивала: 40 години МММузикален Форум и 40 години от последното изпълнение на Мусоргски във Враца. Една много млада солистка, лауреат на конкурси, ще свири за първи път в България, а диригентът Светослав Борисов за първи път ще дирижира във Враца. И за да бъде всичко юбилейно или премиерно, за първи път в България ще прозвучи и един от валсовете на Йохан Щраус (син)… Така Симфониета-Враца поставя началото на идеята за „подкрепа в първите стъпки…