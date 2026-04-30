На 23 май 2026 г. Зала 1 на НДК ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните културни събития в страната, посветени на българския фолклор и народна памет. За четвърта поредна година „Асоциация на хореографите в България“ и Фондация „Българе“ организират грандиозен танцов спектакъл, който ще събере над 1500 танцьори от ансамбли, клубове и формации от цяла България.
Събитието обещава не просто концерт, а цялостно художествено преживяване, в което зрителите ще се докоснат до богатството на българските обичаи, традиции и ритуали, представени чрез силата на танца, музиката и впечатляваща сценография.
Тазгодишното издание поставя акцент върху бита и духовния свят на българина през вековете. На сцената ще оживеят автентични народни ритуали, празници и обредни практики от различни етнографски области, пресъздадени с внимание към детайла и уважение към културното наследство.
Публиката ще има възможност да се потопи в атмосфера, изградена от въздействащи народни обичаи, богато музикално звучене, автентични носии и костюми, динамични хореографии и емоционални сценични моменти, съчетаващи хумор, празничност и национална гордост.
Спектакълът умело обединява традицията със съвременен сценичен размах, оригинален сценарий и мащабна режисура. Така вечерта се превръща в истински празник на българския дух – среща между минало и настояще, между фолклор и модерна сценична естетика.
В програмата участие ще вземат десетки утвърдени и обичани формации, сред които НФА „Българе“, ТА „Средец“, ПТС „Чудесия“, ДЮФА „Вихрен“, ФА „Искри“, ансамбъл „Русаля“, ДФА „Българе“, както и множество танцови клубове, школи и самодейни състави от София, Пловдив, Варна, Русе, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Ямбол, Разлог, Дупница, Любимец, Харманли, Свиленград и други градове в страната.
Особено впечатляващо е разнообразието от участници – от детски и младежки формации до утвърдени професионални ансамбли и самодейни групи, което превръща спектакъла в национална платформа за съхранение и популяризиране на българския танцов фолклор.
Продуцент, сценарист и режисьор на събитието е Христо Ив. Димитров – име, утвърдило се като символ на модерното представяне на българските традиции на голяма сцена.
Само в една вечер – 23 май 2026 г., от 20:00 ч. в Зала 1 на НДК, публиката ще стане свидетел на спектакъл, в който България оживява чрез танца.