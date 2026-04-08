Община Бяла Слатина отново ще посрещне Великден с богата празнична програма, съчетаваща традиции, кулинарни изкушения и културни прояви. Инициативата е на местната администрация и има за цел да събере жители и гости на града в духа на един от най-светлите християнски празници.
Заместник-кметът с ресор „Хуманитарна дейност и интеграция“ Боряна Петкова съобщи, че тази година празникът ще предложи разнообразие от автентични ястия, характерни за региона. Посетителите ще имат възможност да опитат търнавска домашна агнешка чорба, традиционна дробсърма от село Търнак, лучник от село Бъркачево, както и печено пиле, приготвено по домашна соколарска рецепта. Менюто ще бъде допълнено от типични белослатински сладкиши, които ще внесат допълнителен празничен вкус.
По думите на Петкова, Община Бяла Слатина ежегодно организира подобни събития, които утвърждават местните традиции и създават усещане за общност. В празничната програма ще се включат самодейни състави с участие на деца и младежи, а специален гост-изпълнител ще бъде популярният певец Начо Паскал.
За най-малките посетители е предвиден специален детски кът с разнообразни занимания, а базарът на местни производители ще даде възможност на занаятчии и предприемачи да представят своята продукция.
Събитието ще се проведе на 12 април (неделя) с начален час 9:30. „Искаме да има време хората да се приберат и на обяд, да бъдат заедно със семействата си на великденската трапеза“, подчерта Петкова.
Празничната атмосфера ще бъде допълнена и от състезателни игри за деца и възрастни, като организаторите са подготвили атрактивни награди – кошници с традиционни великденски лакомства. Водещ на събитието за поредна година ще бъде Цветомир Иванов, който ще се погрижи за доброто настроение на присъстващите.
Очаква се празникът да събере жители и гости от региона, превръщайки се в истински център на великденското настроение, съчетаващо вкус, музика и български традиции.