В рамките на престижния фестивал „Фреквенца“, който се провежда в зала „България“ от 7 до 10 май, публиката няма да остане само в ролята на слушател. Част от програмата са майсторски класове, водени от виртуозните музиканти, които стоят на сцената — пряка среща с техния метод, мислене и звук.
Класовете са шанс за младите български музиканти да работят в реално време с артисти от световна величина.
Събитията ще се проведат в залите на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Национално музикално училище „Любомир Пипков“ и са отворени за активни участници и публика.
Програма на майсторските класове:
3 май (неделя)
14:00 – 15:00 ч.
Майсторски клас по пиано (джаз импровизации) на Миша Циганов
16:00 – 18:00 ч.
Майсторски клас по пиано на Мария Меерович
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, нова сграда, ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6
4 май (понеделник)
14:30 – 16:30 ч.
Майсторски клас по виолончело на Джин Чжао
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
5 май (вторник)
11:00 – 13:00 ч.
Майсторски клас по тромбон на Матю Джи
Място: Национално музикално училище „Любомир Пипков“, ул. „Оборище“ №17
13:30 – 15:30 ч.
Майсторски клас по виола на Роман Шпицер
14:30 – 16:30 ч.
Майсторски клас по виолончело на Борис Андрианов
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
7 май (четвъртък)
11:00 – 13:00 ч.
Майсторски клас по туба на Роланд Сентпали
17:00 – 19:00 ч.
Майсторски клас по валдхорна на Саар Бергер
Място: Национално музикално училище „Любомир Пипков“
9 май (събота)
9:30 – 11:30 ч.
Майсторски клас по цигулка на Барнабаш Келемен
11:00 – 13:00 ч.
Майсторски клас по тромпет на Сергей Накаряков
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Междувременно Фестивалът обяви и нови, атрактивни цени за концертите.
Майсторските класове са със свободен достъп за участници и публика.