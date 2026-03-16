Словенската танцова компания En–Knap се завръща в България със специална селекция танцови филми и танц във виртуална реалност.
Програмата на всяка една от вечерите включва представяне Stage360 – танц във VR среда, прожекция на селекция от някои от най-впечатляващите танцови филми на хореографа Изток Ковач и режисьора Сашо Подгоршек — едно от най-дълготрайните сътрудничества в европейското танцово кино, отличени с множество международни награди, включително Grand Prix на International Video Dance – Стокхолм.
Публиката ще има възможност да се срещне с авторите и да изживее представленията от уникалната гледна точка на изпълнителите.
Събитията ще се състоят на:
19 март от 19 ч. Сцена Дерида, София
21 март от 15 ч. ДТ „Н. О. Масалитинов“ – Пловдив
22 март от 17 ч. ReBonkers, Варна
Входът е свободен за всички събития.
Изток Ковач е един от най-влиятелните словенски хореографи, който още в началото на 90-те години на ХХ век поставя Словения на европейската танцова карта. Той има зад гърба си повече от 35 спектакъла, работи във Великобритания, Германия, Франция, Белгия, Израел и Република Корея. Като хореограф и танцьор Изток Ковач и En-Knap създадоха разпознаваема танцова естетика, която се превърна в запазена марка на словенския съвременен танц.
Във визуалния и емоционален фундамент на киноезика на дуото Ковач – Подгоршек стои индустриалният пейзаж на Търбовле — родният град на хореографа. В продължение на почти три десетилетия бившият миньорски град с 200-годишна история дълбоко е белязал сетивността на двамата творци и се е превърнал в техния „естествен Холивуд“ — сурова среда от мини, комини, бетон и изоставени постройки с мощен визуален характер.
Това не са „танцови моменти, заснети на филм“ — по-скоро филмът сам започва да танцува, а танцът се пречупва през образа като визуално-музикална оркестрация — по-близо до хореографирана инсталация, отколкото до жанрово произведение. Затова техните филми могат да съдържат диалог, тишина, грубото присъствие на гласове — и въпреки това да останат неразпознаваемо хореографски в начина, по който пресъздават времето.
Филмовата програма включва:
— Vertigo Bird (1997)
— Dom Svobode (2000)
— What Are You Going to Do When You Get Out of Here? (2005)
— Vašhava (2014)
— The Last White Bisons – най-новия проект на En–Knap Dance Company
Stage360 е разширената, иновативна сцена на En–Knap, която изследва преместването на съвременния танц и движението, характерни за традиционната сцена. Заснети с 360° камера, поставена в самия център на действието, и гледани през VR headset, избраните произведения канят зрителя вътре в представлението — по-близо до изпълнителите от всякога.
Тук погледът на зрителя е напълно свободен. Без фиксирана рамка всеки зрител става режисьор на собственото си преживяване, избирайки какво да гледа и къде да се фокусира в 360° сфера.