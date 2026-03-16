Понякога една песен може да се превърне в началото на нещо много по-голямо, което радикално променя артистичния път на музиканта. Такъв е случаят със сингъла „Съдба“, който поставя основите на предстоящия нов албум на Pavell – неслучайно озаглавен „МЕТАЛЕН“. Творбата отвежда слушателя далеч отвъд традиционните рамки на българския хип-хоп и предлага поглед към една по-експериментална, смела музикална посока.
Официалното видео към „Съдба“, режисирано от Давид Вълков, включва и специалното участие на Полина Пелипенко, добавяйки визуална драматичност към новия звук. Той обаче не се появява изведнъж – зад него стои дълга история, започнала още в детството на Pavell. Той израства с влияния от Korn, Rammstein, Linkin Park, Limp Bizkit, System Of A Down и P.O.D., музика, която оформя вкуса му и остава неизменна част от неговата идентичност.
Дълго време обаче Pavell не си представял, че самият той може да се впише в този музикален свят. Преломният момент настъпва по време на първото му лято като водещ на телевизионното шоу „Игри на волята“. Далеч от студиото и ежедневния ритъм на хип-хоп творчеството, артистът усеща потребността да се отдръпне и да преоткрие себе си чрез музика, която носи спомена за детството му. Именно тогава групи като Falling In Reverse, Bring Me The Horizon, Bad Omens и Sleep Token възраждат в него страстта към метала, но в модерна, експлозивна форма.
През септември миналата година Pavell се връща в студиото, където преживяното и натрупаната енергия се превръщат в серия записи, оформили новия му албум. Така се ражда „МЕТАЛЕН“, който ще бъде издаден както дигитално, така и на винил – като специално колекционерско издание за феновете и символ на новото артистично начало на музиканта.
Премиерата на албума ще бъде отбелязана със специален концерт на 7 май в столичен клуб, където Pavell ще представи новите си песни на живо, подкрепен от някои от най-обещаващите млади рок музиканти на България.