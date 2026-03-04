Светът е оцелял, защото се е смял. Напълно вярваме в тази поговорка и в тази връзка обявяваме старта на новия комедиен фестивал „Е, и?“! Гответе се за експлозия от настроение и остроумие в компанията на най-свежите нови хитове и любими комедийни класики, устояли на времето. Това е фестивал, който обещава да запълни празнината от липсата на киносъбитие, изпълнено с много хумор, добро настроение и позитивна нагласа към живота!
Неслучайно, „Е, и?“ започва в деня на шегата – 1 април и ще продължи до 9 април 2026 г. Фестивалът ще се проведе в Дома на киното, град София. Той ще представи на зрителите между 15 и 20 комедийни продукции, сред които чисто нови филми и любими комедийни класики. Ще се убедите, че комедията може да бъде и умна, и дръзка, и трогателна, и провокативна.
Зрителите, които обичат забавни филми, ще могат да видят класики като „Ани Хол“ (1977) на режисьора Уди Алън, носител на 4 награди „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добра актриса (Даян Кийтън). Алън играе невротичен комик от Ню Йорк, който се влюбва в ексцентрично момиче от Средния запад (Кийтън).
В рамките на фестивала ще бъде показана и комедията „Някои го предпочитат горещо“ (1959) на режисьора Били Уайлдър, по повод 100 години от рождението на Мерилин Монро. Това е филм, признат за Комедия Номер Едно на всички времена. Любим на няколко поколения, той е един от редките образци в киното, където всички елементи остават свързани през цялото време и смехът не пресъхва, независимо от „Сухия режим“. Партньори на Монро са Джак Лемън и Тони Къртис, а финалната реплика е легендарна.
Сред хитовите комедийни класики ще бъде показан и британската хорър комедия на Едгар Райт „Шон от мъртвите / Shaun of the Dead (2004)“, представен от It’s Alive. Шон води изключително безметежен живот, който се върти около приятелката му Лиз, най-добрия му приятел – безработния Ед, майка му и най-вече – местния пъб. Спокойното му ежедневие е застрашено, когато мъртвите се връщат към живот и правят усилени опити да похапнат с обикновените лондончани. Райт отдава почит към зомби жанра (по-специално киното на Джордж Ромеро) и създава една от най-обичаните и всепризнати британски комедии за XXI век.
Сред новите комедийни заглавия са немският „Two to One“ на режисьорската Натя Брункхорст с участието на актрисата Сандра Хюлер и италианският „Илюзията“ / The Illusion – с участието на Тони Сервило в една от водещите роли. „Илюзията“ е италиански исторически комедийно-драматичен филм от 2025 г., чийто сценарий и режисура е дело на Роберто Андо.
В първото си, нулево издание на фестивала, организаторите обещават на публиката да се смее от сърце на филмовата селекция от мега забавени заглавия.
В рамките на фестивала ще има следните съпътстващи събития:
Изложба на селекция от български карикатури;
Хумористичен спектакъл с диалекти в рими от две поетеси – Павлина Йосева и Рада Цонева;
Специална вечер с много смях с участието на българската актриса Сашка Братанова, която ще представи филма на откриването – една от любимите български комедии „Два диоптъра далекогледство“, по повод 50 години от премиерата й.