След напълно разпродадения си концерт на 8 март в София младата българска изпълнителка MONA прави следващата решителна стъпка в творческото си развитие, представяйки новия си сингъл „Давам“. Песента е третата и финална част от концептуалната трилогия, която очертава един от най-силните и осъзнати периоди в артистичния ѝ път.
След „Жива“ и „Сила“, новият проект идва като естествено продължение и завършек на музикалната линия, в която личното преживяване се превръща в универсално послание. „Давам“ разказва за вътрешната смелост – онази, която позволява на човек да повярва в себе си, да се изправи срещу страховете си и да продължи напред, независимо от препятствията.
„„Давам“ е песента, с която завършвам трилогията. ЖИВА СИЛА ДАВАМ. Тази песен беше липсващото парче от пъзела, който трябваше да наредя, за да се почувствам по-уверена в себе си. И да си кажа смело, че няма невъзможни мечти. В периода 2024–2025 година минах през много емоции. Открих нов свят за себе си и разбрах с каква мисия съм дошла на земята. Не е случайно и мотото ми „Вярваме в добрината“. Мисля, че имаме нужда от нови очи, с които да гледаме живота“, споделя изпълнителката.
Както и в предишните два проекта от трилогията, MONA е автор на музиката и текста на песента. Аранжиментът е дело на Роберто Николов – Robi. Творческият тандем отново изгражда характерното за изпълнителката звучене – модерно поп присъствие, съчетано с емоционална дълбочина и елементи от т.нар. Gen Z фолклор, който постепенно се превръща в разпознаваем почерк на младата артистка.
Силен визуален акцент поставя и видеоклипът към „Давам“, режисиран от Виктория Караколева, с оператор Теодор Фичев. Стайлингът отново е поверен на креативното дуо The Trackers, които изграждат цялостната визуална идентичност на MONA. В проекта те работят съвместно с Искрен Лозано, Мони Петров и Track Lab, създавайки концептуална и впечатляваща естетика, която допълва емоционалното внушение на песента.
Сред най-впечатляващите детайли в клипа са осемметровите плитки – визуален символ, изработван в продължение на цяла седмица от Анастасия Димитрова, известна като prettybossbraider. Хореографията е дело на Коста Каракашян, а в кадрите участват танцьорите Виктория Ризова, Елия Филипова, Биляна Цолова, Елеонора Митева и Жасмина Вълчева, които допринасят за драматургията и динамиката на видеото.
Видеоклипът включва и жестов превод – кауза, която MONA последователно защитава във всеки свой проект. За изпълнителката достъпността на музиката е принцип, а включването на жестов език се превръща в естествена част от нейната артистична идентичност и социална позиция.
Новият сингъл бележи не само творчески финал на една музикална концепция, но и началото на следваща глава в кариерата на младата изпълнителка. На 8 април MONA ще отбележи своя 22-ри рожден ден със специален концерт в столичен клуб – събитие, което обещава да се превърне в емоционално продължение на новата ѝ музикална история и още една среща с публиката, която следи развитието ѝ с интерес.