След успешната серия от зимни акустични концерти проектът „Параклис“ на Молец се отправя към нов етап от своето развитие. Това лято музикалният спектакъл ще оживее на откритите сцени в няколко български града, където публиката ще има възможност да преживее проекта в неговия пълен сценичен мащаб.
Началото на лятното турне е насрочено за 20 юни в Vidas Art Arena – пространство в столицата с капацитет от около 8000 души. Датата не е случайна – концертът ще се състои в навечерието на най-дългия ден в годината, когато лятото символично достига своя връх, а атмосферата на открито обещава да превърне музикалното събитие в истинско преживяване.
След софийската премиера турнето ще продължи през още четири емблематични сцени в страната. На 27 юни „Параклис“ ще гостува в Летен театър Стара Загора, а на 15 август спектакълът ще бъде представен в легендарния Античен театър Пловдив – едно от най-впечатляващите културни пространства в България. В края на август и началото на септември проектът ще достигне и до морските градове: на 30 август в Летен театър Бургас и на 5 септември в Летен театър Варна.
Новият формат на концертите ще се различава съществено от познатите акустични изпълнения, с които публиката се срещна през зимата. Този път песните ще звучат с оригиналните си аранжименти от албума, а цялото представление е замислено като цялостен сценичен спектакъл. Концертите са изградени около ясно изразена режисьорска концепция, в която музиката се преплита с поезия и хореография. Тези допълнителни елементи не просто съпътстват изпълненията, а ги надграждат, превръщайки сцената в пространство за многопластов артистичен разказ.
С излизането си под открито небе „Параклис“ разширява границите на традиционния концертен формат. Тревата под краката, залезът над сцената и прохладният вечерен въздух се превръщат в естествена част от атмосферата, която променя начина, по който музиката достига до публиката. В тази среда всяка песен придобива ново измерение, а сценичното действие се вписва в живия ритъм на лятната вечер.
Лятното турне на „Параклис“ обещава не просто серия от концерти, а мащабно сценично преживяване – такова, което остава в паметта на зрителите и продължава да отеква в сърцата дълго след финалния акорд.