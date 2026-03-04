Българската поп сцена получи ново силно визуално и емоционално послание с премиерата на видеото към „Under Pressure“ на Михаела Маринова. Проектът надгражда песента с въздействаща визуална концепция и ясно изразена естетика, които превръщат музикалното произведение в цялостно артистично изявление.
В основата на видеоклипа стои универсалният човешки момент на граничност – онази вътрешна точка, в която човек се намира между пречупването и възраждането. Именно това състояние на напрежение и преход е водещият драматургичен акцент в режисурата на Валери Милев. Познат със своя усет към визуалните контрасти, Милев изгражда кадрите чрез противопоставяния – плът срещу стомана, светлина срещу тъмнина, мекота срещу структура. Така вътрешният конфликт на личността намира своето силно и запомнящо се визуално отражение.
Самата песен „Under Pressure“ е резултат от международно сътрудничество. Тя е създадена от Михаела Маринова в партньорство с мултиплатинения корейски продуцент JINBYJIN и норвежката авторка Julia Finster по време на международния творчески лагер Sofia Songwriting Camp. Този формат от години утвърждава България като активна точка на световната музикална карта, събирайки автори и продуценти от различни държави в търсене на ново звучене и глобален обхват.
Паралелно с активната си звукозаписна дейност, Михаела Маринова пое и нов професионален ангажимент – този на вокален педагог в популярния телевизионен формат Като две капки вода. Присъствието ѝ в предаването е естествено продължение на нейното развитие – от млад артист с ярък дебют до утвърден изпълнител, способен да предава опита и сценичната си култура на следващото поколение. Ролята ѝ в шоуто разкрива различна страна от нейния професионален път – тази на ментор, който работи с прецизност, дисциплина и внимание към детайла.
През пролетта срещата с публиката ще придобие и живо измерение. Михаела Маринова подготвя концертна серия в три български града, където ще представи както „Under Pressure“, така и част от най-обичаните си песни:
18 април – Бургас
28 април – Варна
9 май – Пловдив
С този нов проект и предстоящите концерти Михаела Маринова затвърждава позицията си на артист, който не просто следва тенденциите, а изгражда собствена естетика и посока. „Under Pressure“ не е просто песен за напрежението – тя е разказ за вътрешната сила да преминеш през него и да излезеш от другата страна по-силен и по-цялостен.