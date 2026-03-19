След впечатляващия си концерт със симфоничен оркестър в Зала 1 на Национален дворец на културата, популярната българска изпълнителка Михаела Филева продължава да изненадва своята публика с ново музикално преживяване. Този път тя отправя покана към своите почитатели за по-интимна и емоционална среща – клубен концерт в Sofia Live Club на 5 април.
Събитието обещава да превърне една обикновена пролетна неделна вечер в незабравимо музикално изживяване. Публиката ще има възможност да се наслади на някои от най-обичаните хитове на изпълнителката, поднесени в по-близка и непринудена атмосфера. Именно този формат позволява на артист и публика да се срещнат отвъд голямата сцена – с повече спонтанност, емоция и лично присъствие.
Особен акцент в програмата ще бъде премиерата на живо на най-новия сингъл на Михаела Филева – „Буря в чаша вода“. Песента ще прозвучи за първи път пред публика именно в рамките на този концерт, което допълнително засилва интереса към събитието и го превръща в задължителна спирка за всички почитатели на съвременната българска поп музика.
На сцената до нея ще застанат утвърдени музиканти: басистът Александър Обретенов, барабанистът Васил Вутев, китаристът Васил Крумов и пианистът Краси Тодоров. Тяхното участие гарантира високо музикално ниво и богато звучене, което ще допринесе за цялостното преживяване.
Началото на концерта е в 20:00 часа, а организаторите отправят покана към всички, които търсят качествена музика и емоция на живо, да станат част от тази специална вечер.