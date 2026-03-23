Изключително събитие за концертния живот на Враца предстои на 27 март от 19.00ч. в градската зала. Пристига легендарният диригент със световна кариера Урош Лайовиц, дългогодишен професор в Университета за музика и сценични изкуства – Виена, преподавател на редица всепризнатите диригенти у нас и по света.
Маестро Урош Лайовиц посети Враца за първи път миналата година по престижен за Симфониета-Враца повод, домакинството на провеждания диригентски майсторски клас под негово ръководство. Със заключителния концерт, публиката на града успя да се наслади на вълнуващи изпълнения под палката на младите таланти на пулта, обучавани от великия маестро.
Тази година, преди следващото издание на майсторския клас по дирижиране, което отново ще се състои във Враца, самият Урош Лайовиц ще застане на пулта за подготовката и провеждането на един ексклузивен концерт, на 27 март от 19.00ч. под надслов „Немски романтизъм под влияние..“, със солист успешна българска цигуларка – Зорница Иларионова, покорила много международни и български конкурси и сцени. Ще имаме удоволствието да я чуем в изпълнение на М. Брух – Шотландска фантазия за цигулка и оркестър в ми бемол мажор, оп. 46.
Програмата на концерта продължава с Р. Шуман – Симфония № 2 в до мажор, op. 61, посветено на 180 години от написването на творбата и 45 години от единственото изпълнeние във Враца.
“Немският романтизъм (наричан също „германски“) е белязан от силния стремеж към обединяване в една обща държава и от идеята за създаване на национална музикална култура. Точно това прави „особена“ Шотландската фантазия: написана за испанския цигулар Сарасате по шотландски мелодии, въпреки че композиторът не е стъпвал на острова преди създаването на произведението. Шуман е вдъхновен от Бах, Хайдн и Бетовен в тематичния материал на тази симфония.
Защото музиката винаги е отворена към различните посоки на пространството и времето. И именно затова обединява…” четем в луксозния каталог на Симфониета-Враца за сезон Зима-Пролет’26 с интересна информация за включените в програмата композитори, произведения, солисти и гостуващи диригенти.