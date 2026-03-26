Рок машината Б.Т.Р. демонстрира завидна форма и енергия, подготвяйки серия от концерти под надслов Tour 2026. Турнето ще обхване едни от най-големите летни сцени в страната, като кулминацията ще бъде експлозивен финал в зала 1 на Национален дворец на културата на 27 ноември.
С характерната си динамика, тежък звук и неподражаемо сценично присъствие, музикантите ще заложат на най-силните си песни – онези, които публиката неизменно изпява с пълен глас. Концертите ще предложат интензивно преживяване без пауза, поддържайки високо темпо и емоционален заряд от първата до последната минута.
Над три десетилетия устойчив успех
Вече повече от 30 години Б.Т.Р. остават сред най-разпознаваемите и устойчиви имена на българската рок сцена. Групата не просто съхранява своята идентичност, но и постоянно доказва, че рок музиката у нас има жива и вярна публика.
Особено показателно бе турнето през 2025 година, реализирано съвместно със специалните гости от Ахат. Двете банди събраха хиляди фенове в цялата страна и затвърдиха впечатлението за силна концертна форма. Това сътрудничество се превърна в своеобразен празник на българския рок – доказателство, че жанрът продължава да звучи актуално и мощно, когато е изграден върху десетилетия опит и отдаденост.
Национално турне с широк географски обхват
Tour 2026 ще премине през ключови градове в страната, като по-голямата част от концертите ще се състоят на открити сцени – естествена среда за мащабното звучене на групата.
График на турнето:
Сандански, Летен театър – 9 юли
Габрово, Летен театър – 17 юли
Русе, Летен театър – 11 август
Шумен, Летен театър – 12 август
Пловдив, Античен театър – 13 август
Бургас, Летен театър – 19 август
Стара Загора, Летен театър – 20 август
Варна, Летен театър – 23 август
Плевен, Летен театър – 27 август
Велико Търново, Летен театър – 3 септември
Добрич, Летен театър – 8 септември
София, зала 1 на НДК – 27 ноември
Силен медиен партньор
Турнето се реализира с подкрепата на БГ Радио – медия, която традиционно застава зад българската музика и нейните най-успешни представители.
С Tour 2026 Б.Т.Р. не просто продължават своята концертна традиция – те затвърждават статута си на водеща сила в българския рок. Предстоящите концерти са обещание за мощно звучене, емоция и среща между поколения фенове, обединени от една обща страст – музиката, която не остарява.