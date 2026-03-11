Феновете на българската рок музика ще имат възможност да преживеят една от най-силните концертни вечери на годината. На 18 март сцената на The Brick Port във Варна ще събере две от най-емблематичните банди в родната рок история – Б.Т.Р. и Ахат.
Концертът обещава мощен звук, силна енергия и атмосфера, каквато само големият рок може да създаде. Любимият варненски клуб ще посрещне почитатели на жанра от цялата страна, които ще имат възможност да чуят на живо едни от най-големите хитове на Б.Т.Р. – песни, превърнали се през годините в символ на българската рок сцена.
Специалното участие в концерта е поверено на Ахат – групата, която десетилетия наред отстоява своята репутация на един от властелините на рока в България. С характерния си звук и култови композиции, музикантите ще допринесат за вечер, изпълнена с неподправена рок енергия.
Събитието ще се проведе на 18 март 2026 г., като вратите на клуба ще бъдат отворени в 20:00 часа, а началото на концерта е насрочено за 21:00 часа. Публиката може да очаква повече от два часа музика, силни емоции и среща с едни от най-обичаните имена в българския рок.
Концертът във Варна е част от поредица съвместни изяви на двете банди. Само няколко дни по-късно, на 21 март, Б.Т.Р. и Ахат ще се срещнат отново с феновете – този път на сцената на Sofia Live Club в София.
Организаторите обещават незабравима рок вечер, в която класиката на българската рок музика ще прозвучи с пълна сила – така, както феновете я обичат.