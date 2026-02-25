На 6 април от 18:00 часа сцената на НЧ „Разум – 1883“ в Монтана ще се превърне в пространство на емоции, страст и музикално вдъхновение. Концертът „Любовна магия“ обещава вечер, в която силата на класическата музика ще разкаже най-красивите истории за любовта – чрез едни от най-популярните арии и дуети в световния оперен и оперетен репертоар.
Публиката ще има възможност да се наслади на произведения от Джузепе Верди, Джакомо Пучини, Гаетано Доницети, Джордж Гершуин, Едвард Григ и Йохан Щраус – композитори, чиито мелодии и до днес вълнуват с неподражаема красота и драматизъм.
На сцената ще излязат утвърдени и обичани солисти – Андрея Мирчев, Христиана Лоизу, Симона Кодева и Стефан Илчев. Всеки от тях носи собствен артистичен почерк и сценично присъствие, които ще се слеят в хармонично музикално преживяване. Техните гласове ще оживят едни от най-лиричните и страстни музикални откъси, превърнали се в символ на любовта в операта.
Музикалното събитие ще бъде под диригентската палка на маестро Петър Димитров, а акомпаниментът е поверен на Симфониета Видин – оркестър с традиции и репутация, който неведнъж е доказвал своята класа пред българската публика.
„Любовна магия“ не е просто концерт, а празник на чувствата – среща между класическото наследство и съвременната публика. Вечер, в която музиката ще говори без превод, а сцената ще се превърне в мост между епохи, стилове и сърца.
Билети могат да бъдат закупени на касата на читалището. Организаторите канят всички ценители на красивата музика да споделят тази специална априлска вечер, посветена на най-силната човешка емоция – любовта.