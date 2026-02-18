Един от най-разпознаваемите и обичани български музиканти – Васко Василев – подготвя изключително музикално събитие за публиката в София. През декември той ще изнесе четири поредни концерта в зала 3 на Национален дворец на културата, които обещават да превърнат началото на зимния сезон в истински празник на класическата и съвременната музика.
На 2, 3, 4 и 5 декември зала 3 ще се превърне в сцена за един различен и много по-интимен прочит на музиката на Васко Василев. Пространството, с капацитет до около 1000 души, позволява сцената да бъде разположена централно и на ниска височина – решение, което премахва бариерите между артист и публика и създава усещане за близост, рядко срещано в големите концертни зали.
„Отдавна мечтая за по-малка сцена и зала. Зала 3 е перфектна за това, защото ни дава възможност да бъдем буквално рамо до рамо с публиката“, споделя музикантът. По думите му, всяка от четирите вечери ще бъде уникална – с различен репертоар и различни гост-музиканти, което превръща проекта в нещо повече от концертна серия. „С екипа ми се шегуваме, че тази година ще направим цял фестивал“, допълва той.
Този формат е своеобразно предизвикателство както за изпълнителя, така и за слушателите – четири последователни музикални срещи, в които ще се преплитат стилове, настроения и творчески експерименти. Очакванията са за вечери, в които виртуозността на цигулката ще бъде в центъра, но и за смели музикални диалози с поканените артисти.
Билетите за концертите са в продажба от 15 февруари, а интересът вече е осезаем. Четирите дати в зала 3 на НДК се очертават като едно от най-значимите културни събития на годината – възможност да се преживее музиката на Васко Василев по начин, който е едновременно интимен, мащабен и дълбоко емоционален.