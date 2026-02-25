На 17 март 2026 г. в читалище „Разум“ в град Монтана и на 24 април в град Козлодуй в Дом на Енергетика ще се състои премиера на програмата „Symphony“ на джаз легендата Васил Петров.
„Symphony“ представлява уникално пътешествие през различни музикални епохи и жанрове. Програмата включва музика от албумите и концертен репертоар на Васил Петров през годините и нова музика. Концертът обединява български хитове, авторска музика, световни джаз, поп и рок класики и родопски фолклор в мащабен симфоничен прочит съчетан с джаз трио под палката на маестро Христо Павлов. Ще чуете „Подслон в дъжда“ и „Другият“, авторската му песен „Don’t Let Me In“, популярната тема изпята от Пери Комо – „It’s Impossible“, вечните хитове на Франк Синатра и The Beatles, родопската песен „Девойко, Мари хубава“ в специално създадени симфонични версии, които разгръщат нови дълбочини, драматизъм и емоционална сила.
Новите оригинални аранжименти са създадени специално за Васил Петров от двама от най-добрите ни утвърдени аранжори – Ангел Заберски младши и Румен Бояджиев младши. Техният творчески подход внася свежест и дълбочина на познатите мелодии, превръщайки ги в истинско симфонично преживяване. Специални гости в концертите са виртуоза на кавала, изключителния Теодосий Спасов и талантливата световно призната цигуларка Зорница Иларионова.
„Symphony“ не е просто концерт на Васил Петров. Това е преживяване. Това е класа. Това е музика, която докосва сърцето и остава завинаги.
Не пропускайте премиерата в Монтана и Козлодуй!
Билетите за концертите са налични в мрежата на ивентим и от касите на залите. Концертите започват от 18:30ч.