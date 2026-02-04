Националният дворец на културата – най-големият културен и конгресен комплекс в България – ще отбележи 45 години от своето създаване с мащабен празничен галаконцерт, който обещава да се превърне в едно от най-значимите културни събития на 2026 година. На 31 март сцената на НДК ще събере две от най-емблематичните имена в българския музикален и културен живот – Лили Иванова и Софийската филхармония, под диригентството на маестро Найден Тодоров.
Тържественият концерт е кулминация на Културния календар, посветен на 45-годишнината на институцията, която от десетилетия насам е притегателен център за изкуство, идеи и международни форуми. Изборът на датата не е случаен – именно на 31 март 1981 г. Националният дворец на културата отваря врати и поставя началото на своята забележителна история.
Програмата на празничната вечер е изградена като музикално пътешествие между световното и българското, между киното и сцената. В първата част публиката ще се потопи в магията на филмовата музика чрез оркестрови сюити от легендарни композитори като Енио Мориконе, Нино Рота и други големи имена, чиито произведения са се превърнали в неразделна част от колективната културна памет на поколения зрители.
Втората част на концерта ще бъде посветена на една от най-ярките фигури в българската музика – Лили Иванова. В съпровод на Софийската филхармония и под палката на маестро Найден Тодоров, примата на българската естрада ще изнесе специален рецитал, който се очаква да съчетае класата на симфоничния звук с неподражаемото ѝ сценично присъствие и емоционална сила.
Юбилеят на НДК е не просто повод за празник, а и момент за равносметка. С внушителната си архитектура и мащаб, дворецът на културата се утвърждава като един от символите на София – място, което обединява под един покрив всички изкуства, конгресни прояви и международни срещи. Още от своето създаване той носи мисията да бъде пространство за диалог, творчество и културен обмен.
Празничният концерт на 31 март 2026 г. е замислен и като жест на признателност към всички, които са участвали в изграждането и развитието на НДК през годините – архитекти, строители, творци и културни дейци, превърнали идеята за дворец на културата в жива реалност.
Събитието обещава не само музикално великолепие, но и силен символичен заряд – среща между историята и съвремието, между традицията и бъдещето на българската култура.