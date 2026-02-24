Българската поп сцена посреща пролетта на 2026 година с три специални срещи на живо с една от най-обичаните млади изпълнителки у нас – Михаела Маринова. Певицата обяви поредица от концерти LIVE в три български града, които обещават да се превърнат в емоционални събития, далеч надхвърлящи рамките на стандартното музикално изпълнение.
На 18 април 2026 г. Михаела ще излезе на сцената на Модерен театър в Бургас, на 28 април ще срещне публиката във Varna в пространството The Brick Port във Варна, а на 9 май турнето ще продължи в Event Center в Пловдив. Изборът на по-интимни, артистични локации подсказва желанието ѝ за по-близък контакт с публиката – без излишна дистанция, без шум, а с фокус върху преживяването.
„Ако ти се бяга от реалността.
Ако ти се плаче.
Ако ти се смее.
Ако ти се танцува.
Ако ти се чувства.
Ако ти се споделя.
Аз ще ти дам всичко това, запечатано в един миг.“
С тези думи Михаела Маринова анонсира концертите си в социалните мрежи – послание, което звучи повече като покана за споделена изповед, отколкото като традиционна реклама на музикално събитие.
През последните години изпълнителката утвърди характерния си стил – съчетание от съвременно поп звучене, дълбока емоционалност и силно сценично присъствие. Нейните концерти се отличават с искреност и личен разказ, в който всяка песен носи собствена история, а всяка пауза между тях – пространство за размисъл.
Очаква се в програмата да прозвучат както вече познати хитове, така и нови композиции, създадени специално за този период от творческия ѝ път. Форматът LIVE предполага жив бенд, нови аранжименти и атмосфера, в която музиката не просто се слуша, а се преживява.
„Бургас, Пловдив, Варна – аз ще бъда там“, заявява тя. Кратко изречение, зад което стои ясно обещание: среща лице в лице, глас до глас, сърце до сърце.
Трите концерта през април и май 2026 г. не са просто дати в календара. Те са покана за бягство от ежедневието, за споделена уязвимост и за онзи рядък миг, в който сцената и публиката дишат в един ритъм.