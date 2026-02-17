Един от най-ярките гласове на съвременната българска сцена – Любо Киров – посреща 2026 година с проект, който заявява не просто нов етап в кариерата му, а цяла нова естетика в поп музиката. „Футурофония“ е името на неговия предстоящ албум, който излиза през месец май, и на националното турне, с което изпълнителят ще обиколи страната и ще представи музиката на утрешния ден пред българската публика.
С „Футурофония“ Любо Киров продължава последователно да надгражда своя отличителен стил – дълбоко емоционален, мелодично разпознаваем и същевременно изцяло в крак с най-новите тенденции в световната музикална продукция. Албумът за 2026 година е изграден върху хибриден звуков модел, който обединява аналоговата топлина на класическите инструменти с възможностите на съвременните дигитални технологии.
Резултатът е плътен, пространствен и въздействащ саунд – музика, която звучи едновременно човешки близка и технологично съвършена. Това не е просто продукция, а цялостно аудио преживяване, в което всяка песен създава собствена звукова картина и емоционална вселена.
Националното турне „Футурофония“ ще превърне тези студийни визии в живо сценично изживяване. В 13 града в страната, включително и с два последователни концерта в зала 1 на НДК в София, публиката ще има възможност да чуе за първи път на живо новите песни, заедно с най-обичаните хитове от репертоара на Киров.
Програмата е замислена като музикално пътешествие – среща между миналото, настоящето и бъдещето на артиста, обединени от модерна сценография, светлинни решения и специални изненади, които ще превърнат всяка вечер в събитие.
Дати и градове от „Футурофония“ 2026
Русе – Летен театър, 10 юни
Пловдив – Античен театър, 18 юни
Добрич – Летен театър, 23 юни
Стара Загора – Летен театър, 25 юни
Плевен – Летен театър, 3 юли
Габрово – Летен театър, 4 юли
Варна – Летен театър, 9 юли
Велико Търново – Летен театър, 15 юли
Бургас – Летен театър, 2 август
Сандански – Летен театър, 9 септември
Пазарджик – Спортна зала „Васил Левски“, 5 ноември
Хасково – Спортна зала „Дружба“, 6 ноември
София – Зала 1 на НДК, 13 и 14 ноември
Благоевград – Спортна зала „Скаптопара“, 19 ноември
Любо Киров отдавна е повече от поп изпълнител – той е институция в българската музикална култура. С над 25 години на сцена, повече от 45 хита номер едно, платинени албуми и разпродадени концерти в най-големите зали, той е символ на качество, последователност и артистична свобода.
Като автор на текстове и композитор, неговите песни се превърнаха в саундтрак на цели поколения. Музиката му присъства в учебниците, а името му – в историята на българската сцена. Не случайно той е и единственият музикален артист, който за трета поредна година попада в Топ 10 на класацията на Forbes „Топ 70 на българските знаменитости“.
Какво означава „Футурофония“?
Думата „Футурофония“ е авторско понятие, създадено от Любо Киров. Тя обединява две идеи:
Futuro – от латинското futurus, „предстоящ“, „бъдещ“, и
Phonia – от гръцкото phōnē, „звук“, „глас“.
Заедно те изграждат смисъла на музика, която гледа напред – към бъдещето, но говори с гласа на емоцията и човешката чувствителност.
С „Футурофония“ 2026 Любо Киров не просто представя нов албум и турне. Той предлага визия за това накъде може да се развива българската поп музика – смела, модерна и дълбоко лична.