България ще се превърне в част от нова, символична глава в историята на една от най-емблематичните формации в електронната музика. На 13 август, под откритото небе на Vidas Art Arena в София, Faithless ще се срещнат с българската публика в концерт, който обещава много повече от ретроспекция – той ще бъде продължение, изповед и празник на музиката, която вече повече от четвърт век създава общности, а не просто хитове.
Легендарните „Insomnia“ и „God Is a DJ“ ще прозвучат на живо в разгара на лятото – като химни на поколение, което отказва да бъде безгласно. Билетите за събитието влизат в продажба на 10 февруари в мрежата на Ticket Station на цени от 35 евро за Early Bird, 88 евро за Golden Circle и 150 евро за VIP.
От самото си начало Faithless никога не са били просто денс проект. Те са движение, манифест и културен маркер за цяло поколение, израснало между клубната сцена, социалните каузи и нуждата от смисъл в една променяща се реалност. Дуото Sister Bliss и Rollo създава каталог, който и днес определя естетиката на електронната музика – 10 сингъла в Топ 10, шест албума в Топ 5 (три от тях №1), над 20 милиона продадени копия и близо 1 милиард стрийма в дигиталните платформи.
Албуми като Reverence, Sunday 8PM и No Roots и вечните химни „Insomnia“, „God Is a DJ“ и „We Come 1“ превръщат музиката на Faithless в саундтрак на безброй нощи, лични откровения и колективна еуфория – музика, която звучи еднакво силно както на дансинга, така и в моментите на вътрешна тишина.
През 2015 г. групата представя Faithless 2.0 – компилация от класики, преработени от имена като Avicii, Tiësto, Armin van Buuren и Claptone, които показват колко жизнена остава естетиката на формацията и за новите поколения. Пет години по-късно, в разгара на глобалната пандемия, Faithless се завръщат със седмия си студиен албум All Blessed – първият без незабравимия Maxi Jazz, чийто глас и думи завинаги ще останат в основата на тяхната идентичност.
„В един все по-разделен свят Faithless винаги са вярвали в съзнателност, съпричастност и любов – към себе си и към другите“, казва Sister Bliss. All Blessed е албум с чувство и с думи, които имат тежест – мащабен, електронен, мелодичен и дълбоко човешки.
Излизането на сцена без Maxi Jazz е предизвикателство, но и необходим жест на уважение – към човека, който вдъхнови жанр, и към публиката, която продължава да вярва в неговото послание. Новото шоу на Faithless е енергично, сурово и извисяващо, със специални гости и впечатляваща сценография, създадена от легендарния Jvan Morandi, работил с Jean-Michel Jarre.
На 13 август във Vidas Art Arena Faithless няма просто да изнесат концерт. Те ще ни върнат там, откъдето започва всичко – към колективния ритъм, към думите, които лекуват, и към онази рядка емоция, която само истинските артисти умеят да създават. София ще бъде част от този нов цикъл.