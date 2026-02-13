Една от най-обичаните формации в българската поп музика – Дует Ритон – продължава своята музикална приказка и през 2026 година с нов бляскав концертен проект, озаглавен „Случва се нещо – на рожден ден“. Събитието ще се състои на 18 март от 20:00 часа в Зала 1 на НДК, а публиката ще има възможност не само да преживее едно изключително музикално шоу, но и да се срещне лично с изпълнителите чрез специална сесия за автографи и снимки.
Проектът носи символиката на празник, вдъхновение и непрекъснато творческо обновление. На 20 януари, по повод рождения ден на Здравко, публиката ще стане свидетел на поредния впечатляващ спектакъл на Дует Ритон – вечер, която съчетава музиката, емоцията и споделената радост от сцената.
Концертът ще бъде изграден върху авторска музика, изпълнявана на живо, с участието на музикантите и вокалната група „Ангелите на Ритон“, както и със специални гост-изпълнители. Организаторите обещават елегантна и стилна сценография, изискана мултимедия и впечатляваща светлинна концепция, които ще превърнат вечерта в истинско визуално-музикално преживяване.
„Случва се нещо – на рожден ден“ не е просто концерт – това е празник на дълголетието в музиката, на вярната публика и на непреходните хитове, които вече десетилетия наред съпътстват българската сцена. С изобилие от светлинни ефекти, сценични изненади и емоционални моменти, спектакълът е замислен като висок клас шоу, което обединява традицията и съвременната визия.
На 18 март 2026 г. Зала 1 на НДК ще се превърне в дом на спомени, нови музикални открития и споделена радост – вечер, в която Дует Ритон отново ще докаже защо остава сред най-обичаните имена в българската популярна музика.