На 26 и 27 февруари столицата ще се превърне в сцена на рокендрол мечти, розови якета и безразсъдна младост. В зала 1 на Национален дворец на културата (НДК) ще оживее един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена – „Брилянтин“, за да пренесе публиката право в златната ера на 50-те години на ХХ век.
Световният феномен Grease, познат у нас като „Брилянтин“, от десетилетия е еталон за музикален театър, който съчетава носталгия, енергия и неподражаем сценичен блясък. От сцените на Бродуей до филмовата адаптация в Холивуд, а в последните години и на мащабни продукции в Близкия изток, спектакълът продължава да вдъхновява нови поколения зрители по целия свят.
Българската публика ще има рядката възможност да чуе на живо култовите хитове „You’re the One That I Want“, „Greased Lightnin’“ и „Summer Nights“ – песни, превърнали се в химн на младежкия устрем и романтичната тръпка. Те ще прозвучат вплетени в безсмъртната любовна история между Санди и Дани – разказ за първата любов, за сблъсъка между невинността и бунта, между очакванията и свободния избор.
Сценичната версия, която пристига в София, е представена от Fest Team в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global. Продукцията обещава впечатляващ мащаб – с ярки костюми, динамична хореография и сценография, която пресъздава духа на гимназията „Райдъл Хай“. Всеки детайл е подчинен на характерната естетика на 50-те – време на младежка дързост, рокендрол ритъм и ясно заявена индивидуалност.
„Брилянтин“ не е просто мюзикъл. Той е културен символ – усещане за свобода, за безгрижие и за онези сладки тръпки, които съпътстват първите силни чувства. Формулата му е проста и непреходна: запомнящи се мелодии, харизматични герои и история, която разказва за порастването по начин, разбираем за всяка епоха.
Десетилетия след премиерата си, спектакълът продължава да доказва, че истинската енергия на сцената няма възраст. А в края на февруари София ще има възможността отново да се убеди, че рокендролът не е просто музика – той е настроение, стил и начин на живот.