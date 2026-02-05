На 7 февруари 2026 г., събота, никополското село Асеново ще се превърне в сцена на пъстър и мистичен празник – зимния карнавал „Цурки в Асеново“. Събитието ще събере местни жители и гости от страната, за да ги потопи в атмосферата на една жива, съхранена през вековете традиция.
Карнавалът има за цел не само да предложи забавление, но и да представи богатството на регионалните маскарадни обичаи. Той е обвързан с католическия празник Фършанги – периодът на веселие и карнавали преди началото на Великденския пост. Именно тогава, по стара асеновска традиция, маскирани персонажи обикаляли къщите, за да „приберат“ блажнината и символично да сложат край на времето за пируване.
Тези необичайни герои са известни като „цурки“ – маскирани фигури, които по време на Заговезни събират кълбаси, пушена сланина и бут, белязвайки прехода към поста. И днес те остават емблема на карнавала, съхранявайки духа на едно време, в което ритуалът е имал дълбок смисъл за общността.
Тазгодишното издание на карнавала ще има и специален акцент. По идея на неговия харизматичен водещ – „Педя човек – лакът брада“, организаторите отправят покана към децата, а и към възрастните, да се превъплътят в герои от българските народни приказки. Така наред с традиционните цурки, улиците и сцената ще оживеят с образите на Хитър Петър, Кума Лиса, ламята и други любими персонажи от фолклорната ни памет.
Кулминацията на празника ще бъде пред читалището в Асеново, където приказните и маскарадните герои ще се срещнат в едно зрелищно и цветно представление. С него селото не просто ще отбележи празника, а ще покаже как традицията може да бъде съхранена, преосмислена и предадена на новите поколения.
Карнавалът „Цурки в Асеново“ отново доказва, че малките български селища пазят големи културни съкровища – живи, пъстри и изпълнени със смисъл.