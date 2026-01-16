Броени часове остават до началото на ХХХII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – събитие с утвърдено място в културния календар на България и Европа. Перник отново ще се превърне в сцена на едно от най-мащабните и зрелищни маскарадни тържества на континента, което събира традиции, символика и съвременно сценично изкуство. Над 250 изпълнители ще вземат участие в откриващия спектакъл, обещаващ силни емоции и внушително визуално преживяване.
Официалното откриване на най-големия маскараден фестивал в Европа ще се състои утре, 16 януари, точно в 18:00 ч. на площад „Кракра“. Именно там публиката ще стане свидетел на спектакъла „Легенда на първия Сурвакар“ – сценична адаптация по произведението „Легенда за първия кукер“, създадено от Димитър Петров и Студио „Змей“. Постановката преплита митология, фолклор и модерни сценични решения, за да разкаже историята за корените и смисъла на маскарадната традиция.
Фестивалът „Сурва“ отдавна надхвърля рамките на местно събитие, превръщайки се в международна платформа за съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство. С всяко свое издание той утвърждава Перник като столица на маскарадните игри и място, където миналото и настоящето се срещат в един жив, магнетичен празник.