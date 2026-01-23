С концерт, носещ символичното заглавие „Ще ти говоря за любов“, българската музикална сцена отдава заслужена почит на една от най-значимите фигури в историята на родната поп музика – певицата и композиторка Мария Нейкова. Събитието е посветено на 80-годишнината от рождението ѝ и събира на една сцена изявени изпълнители от различни поколения, обединени от уважението към нейното творчество.
В рамките на концерта ще прозвучат едни от най-обичаните песни на Мария Нейкова – произведения, които отдавна са се превърнали в част от златния фонд на българската популярна музика. Това са мелодии и текстове, които носят духа на своето време, но и днес продължават да вълнуват, да вдъхновяват и да намират път към сърцата на публиката.
В концерта участват утвърдени имена от българската културна сцена: Надежда Захариева, Искра Радева, Йорданка Христова, Мими Иванова, Михаил Белчев, Роси Кирилова, Руми Коцева, Стефан Митров, Никола Попов, Мими Гавазова, Белослава Костадинова, Яна Торманова, Катерина Христова и Максим Христов. Всеки от тях ще придаде собствен прочит и емоционален заряд на песните, които са оставили траен отпечатък в музикалната памет на няколко поколения българи.
Концертът „Ще ти говоря за любов“ е не просто музикално събитие, а жест на признателност към Мария Нейкова – творец с ярка индивидуалност, чието наследство продължава да живее чрез песните ѝ. Това е вечер, в която споменът, любовта към българската музика и уважението към нейните големи имена се срещат на една сцена, за да напомнят, че истинското изкуство остава неподвластно на времето.