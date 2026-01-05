За десета поредна година град Шипка ще спази една от най-автентичните си традиции на Богоявление – ритуалното „спасяване“ на дървеното разпятие по изгрев слънце. Това съобщи кметът на града Василка Панайотова, като подчерта, че обичаят отдавна се е утвърдил като значимо духовно и културно събитие не само за местната общност, но и за гости от цялата страна.
Богоявленският ритуал ще се проведе под моста на река Селска, по пътя към храм „Св. Рождество Христово“, и ще премине под патронажа на кметство Шипка. По традиция обичаят е тясно преплетен с историята на местния герой и хайдутин Пеньо Черньоолу – символ на свободолюбивия дух на Шипка.
Кметът припомни, че мостът над река Селска сам по себе си е историческа забележителност. Той е изграден през 1902 година специално, за да преминат по него 17-те камбани на Шипченския манастир, като най-голямата от тях тежи близо 12 тона. Историческа стойност има и самата река – именно в нея през 20-те години на миналия век е била изградена първата електроцентрала в Шипка.
И тази година всички желаещи да се включат в традиционното мъжко хоро в ледените води на река Селска ще бъдат част и от „Вечерта на Шипченските войводи“. Събитието се провежда неизменно в навечерието на Богоявление и има за цел да запознае участниците с местната богоявленска традиция и с делото на Пеньо Черньоолу. За участието в ритуала в Шипка съществуват утвърдени правила – всички младежи трябва да бъдат облечени в народни носии и да знаят текста на песента „Пеньо Черньоолу“, превърнала се в своеобразен химн на Богоявление в града.
Празничният 6 януари ще започне с литийно шествие от храм „Успение Богородично“, последвано от поднасяне на венци и цветя пред паметника на Черньоолу. Кулминацията на деня ще бъде ритуалното спасяване на богоявленския кръст в ледените води на река Селска.
Василка Панайотова отправи призив към жителите и гостите на Шипка да се присъединят към празника, за да усетят живата традиция, която „свързва миналото и вдъхновява бъдещето“. По думите ѝ интересът към богоявленския ритуал в Шипка расте с всяка изминала година. Само миналата година над 40 мъже от Шипка и от различни краища на страната се включиха в леденото хоро, а най-бърз в изваждането на кръста бе 17-годишният Станислав Младенов от Долни Чифлик, Варненско, пристигнал специално за празника.
Богоявление в Шипка остава пример за това как живата традиция, историята и общностният дух могат да се съхраняват и предават с уважение и достойнство.