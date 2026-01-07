Емблематичният Празник на баташкия суджук и тънките мезета ще събере вкусове, традиции и родопско гостоприемство на 17 януари 2026 г. (събота) от 11.00 ч. на площада в град Батак, област Пазарджик. За трета поредна година родопският град ще запали огъня на традицията и ще посрещне гости от близо и далеч с автентични аромати и домашна кухня, които разказват историята на местния бит.
Събитието утвърждава Батак като пазител на кулинарното наследство на Родопите. В центъра на празника ще застанат баташкият суджук (шуджук) и тънките мезета – приготвяни по стари рецепти, предавани от поколение на поколение. Местните майстори ще представят месни и джигриви суджуци, кървавици и разнообразие от тънки мезета, чиито вкусове се допълват от греяна ракия и вино – всичко онова, от което „душата има нужда“.
Посетителите ще имат възможност да опитат и характерни за района съчетания и ястия: баташки суджук със сок от червени боровинки (брусници), фасул с местен сорт цвекло, пита с пръжки, както и рецепта с шаран от язовир Батак – доказателство за богатството на местните продукти и кулинарното въображение на домакините.
Празникът не е просто дегустация, а среща с живата традиция – с хората, които я пазят и развиват. В атмосфера на зимна топлота и родопска щедрост, Батак отново ще се превърне в сцена на вкуса, паметта и общността, канейки всички да споделят една истинска, неподправена празнична трапеза.