На 21 януари в Разлог по традиция се отбелязва един от най-обичаните и дълбоко вкоренени в народната ни култура празници – Бабинден. Денят събира поколенията и превръща града в сцена на живо наследство, предавано с обич и уважение.
Кулминацията на празничната програма е т.нар. „Бабино хоро“ – колоритен и емоционален ритуал, който всяка година привлича десетки участници и гости. Под звуците на тъпани и зурни баби, „заденали“ своите внучета, се хващат на хорото и създават неповторима атмосфера на радост и приемственост.
В този ден най-малките жители на Разлог – „бабинчетата“, са пременени в народни носии и заедно със своите баби стават част от пъстрото празнично шествие на централния площад.
Бабинден в Разлог не е просто празник, а жива традиция, която напомня за силата на семейството, почитта към възрастните и значението на новия живот. Той е повод за споделена радост, усмивки и гордост от съхранените обичаи.
Станете част от магията на Бабинден в Разлог и преживейте празника, в който минало и настояще се срещат в ритъма на хорото.