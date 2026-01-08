Емблематичният за България Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ отново ще превърне Перник в световна сцена на традицията, фолклора и живото нематериално наследство. От 16 до 25 януари 2026 г. градът ще бъде домакин на XXXII издание на фестивала, което тази година има особено символично значение – отбелязват се 60 години от първото му провеждане през 1966 г.
Поради засиления международен интерес и рекордния брой участници, маскарадните дефилета ще се проведат в два поредни уикенда – на 17–18 януари и 24–25 януари 2026 г. Това решение цели да осигури по-добра организация и възможност всяка група да представи пълноценно своите обичаи, костюми и ритуали пред публиката и журито.
Участие в тазгодишното издание са потвърдили над 13 000 маскаради от България и чужбина – сурвакари, кукери, бабугери, дервиши и други традиционни персонажи, които ще изпълнят улиците на Перник със звън на хлопки, огън, ритъм и магия. Фестивалът отново ще събере представители на различни култури, обединени от древната символика на маската като средство за пречистване, плодородие и прогонване на злото.
„Сурва“ отдавна е надхвърлил националните си рамки и се е утвърдил като най-големия маскараден фестивал на Балканите и един от водещите в Европа. Събитието не само съхранява и популяризира вековни традиции, но и превръща Перник в притегателен център за хиляди гости, изследователи и любители на фолклора от цял свят.
Юбилейното XXXII издание обещава още по-богата програма, силни емоции и незабравими преживявания – доказателство, че духът на „Сурва“ остава жив, актуален и обединяващ, 60 години след своето начало.