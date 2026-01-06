Един от най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители – Орлин Горанов, ще зарадва сънародниците ни зад океана с концертно турне в Съединените американски щати през март 2026 година. Началото на обиколката е планирано символично около Международния ден на жената – 8 март, което придава допълнителен емоционален и празничен заряд на предстоящите срещи с публиката.
Турнето е насочено към българската общност в САЩ и има за цел да събере сънародници от различни поколения около музиката, която от десетилетия съпътства важни лични и културни моменти. С характерния си стил, елегантно сценично присъствие и неподражаем глас, Орлин Горанов ще поднесе програма, включваща едни от най-съкровените и обичани песни от своя богат репертоар.
Самият изпълнител споделя, че очаква с вълнение срещата с българите отвъд океана. По думите му турнето е не просто поредица от концерти, а възможност за създаване на незабравими моменти, споделени емоции и истинска връзка чрез музиката. „Ще се радвам да се видим, да пеем заедно и да преживеем тези специални вечери като едно голямо българско семейство“, споделя Орлин Горанов.
Очаква се турнето да премине през няколко ключови града с компактни български общности. Събитието обещава да се превърне в значим културен акцент за българите в САЩ и в истински празник на музиката, паметта и родната принадлежност.