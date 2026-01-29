Емблемата на българската популярна музика Лили Иванова официално обяви националното си турне за 2026 година – събитие, което още от сега се очертава като едно от най-значимите културни събития в страната през следващата година. Турнето ще премине през 14 български града и ще срещне публиката с живата легенда на родната сцена в поредица от мащабни концерти с безупречна продукция и силно емоционално съдържание.
Стартът е на 25 март в Благоевград, а на следващия ден – 26 март – турнето продължава в Кюстендил. Един от акцентите в програмата е благотворителният концерт в София на 8 май – жест, който още веднъж подчертава социалната ангажираност и човешката страна на голямата артистка. След това Лили Иванова ще се срещне с почитателите си в Габрово на 15 юни, в Добрич на 1 юли и в Русе на 2 юли. Североизточна България ще бъде представена и от концертите в Горна Оряховица на 10 юли, Варна на 11 юли и Бургас на 12 юли.
Есента ще продължи с Пловдив на 7 септември и Плевен на 10 септември, а финалният етап от турнето включва Шумен на 22 октомври, Хасково на 16 ноември и Пазарджик на 18 ноември – дати, които обещават силен и достоен завършек на една национална музикална обиколка от най-висок клас.
Специално за Турне 2026 Лили Иванова ще бъде на сцената със Grand LI Orchestra под диригентството на маестро Константин Добройков – съчетание от симфонична мощ и съвременна сценична енергия. Музикален продуцент на проекта е Ангел Дюлгеров, който има ключова роля в изграждането на характерния звук и аранжиментен облик на концертите. Мониторният тонрежисьор Ангел Попов – Ачо ще се грижи за перфектния баланс и комфорт на сцената, а звукът, осветлението и сценографията са поверени на Антоан Хадад и екипа на ТНС – гаранция за модерна и визуално въздействаща продукция. Организацията и PR са в ръцете на Николай Недеков.
На сцената редом до Лили Иванова ще застанат музикантите от LI Orchestra – утвърдени имена, които от години изграждат и развиват нейното концертно звучене: Ангел Дюлгеров (китари, цигулка), Огнян Енев (пиано, тромпет, саксофон), Иван Йорданов-Чери (китари), Христо Михалков (бас китара), Орлин Цветанов (цигулка), Росен Ватев (ударни и перкусии), както и вокалното трио LaTiDa – беквокали.
Турне 2026 не е просто поредица от концерти – то е среща с историята и настоящето на българската поп музика, разказани от артист, който вече десетилетия продължава да задава стандарта за професионализъм, стил и неподражаемо сценично присъствие. За хилядите ѝ почитатели в цялата страна това ще бъде още една възможност да преживеят магията на Лили Иванова – на живо, в пълния ѝ блясък.