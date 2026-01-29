Класика, етно-джаз и български фолклор, срещнати в съвременно, смело и индивидуално звучене.
Един от най-многостранните млади музиканти на българската сцена – Калина Андреева – ще изнесе авторски концерт „Посока“ в Зала „България“, представяйки своя музикален свят, в който класиката, етно-джазът и българският фолклор се преплитат по естествен и съвременен начин.
Музикант, композитор и аранжор – Калина има впечатляващо присъствие и изключителна музикална визия. Очаквайте концерт, който обединява различни жанрове, формации и артистични езици в едно цялостно музикално преживяване.
В концерта участват:
Live Band & Orchestra
Трио „Фида“
Quarto the chamber musicians
Хор „Нуша“
Диригент: Григор Паликаров
От контрабаса до гласа, от традицията до смело потърсеното ново звучене – каним ви на запомнящо се музикално пътешествие.
Зала „България“ – 08.03.2026 г., 19:00 часа. Билети в мрежата на Eventim или на касата на концертен комплекс „България“.