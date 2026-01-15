Софийската филхармония представя Фортисимо Академия – образователна концертна поредица за всички, които искат да опознаят класическата музика, без да е необходимо да „говорят на нейния език“ предварително.
Форматът е еднакво отворен към малките слушатели с широко любопитство, към тийнейджърите с бърз ум, към възрастните, които тепърва прекрачват прага на концертната зала, както и към верните почитатели на класиката.
Всеки концерт съчетава жива лекция и цялостно изпълнение на произведение. В първата част публиката се среща с композитора, епохата, идеите и музикалния език, а във втората – с музиката сама по себе си: вече разчетена, разпознаваема и по-близка.
Без елитарност и без бариери – с уважение към любопитството и удоволствието от слушането.
Първият концерт от поредицата, на 8 февруари от 17 ч. е посветен на гения на Сергей Рахманинов, с фокус върху неговия Концерт за пиано и оркестър №3 в ре минор. Гид в света на руския композитор ще бъде Стефан А. Щерев – актьор, телевизионен водещ и продуцент. Негови партньори на сцената са пианистът Иван Янъков и диригентът Славил Димитров.
По време на концерта ще бъде представен и новият диск на Иван Янъков, записан с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на маестро Найден Тодоров. Дискът включва Третия концерт за пиано от Рахманинов.
Следващите образователни концерти:
15 март, неделя, зала „България“
Фортисимо Академия
Илюн Бюркев – пиано
Найден Тодоров – диригент
ДЖОРДЖ ГЕРШУИН – „Рапсодия в синьо“
19 април, неделя, зала „България“
Фортисимо Академия
Вилиана Вълчева – диригент
ФЕЛИКС МЕНДЕЛСОН-БАРТОЛДИ – Симфония №4 „Италианска“ в ла мажор
7 юни, неделя, зала „България“
Фортисимо Академия
Павел Златаров – диригент
ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ – Симфония №40 в сол минор
Фортисимо Академия има за цел да докаже, че класиката не е затворен клуб, а пространство за среща – между сцена и публика, между знание и емоция, между първо слушане и дългогодишна любов.
Фортисимо обръща специално внимание и на най-малките слушатели. И тази година камерни състави на Софийската филхармония и любимите актьори, заедно с куклата Форти, ще въвеждат децата в света на класическата музика чрез истории, образи и музика на живо.
На 8 март флейтовият квартет Флаутисимо и актьорите Венцислава Асенова и Любомир Генчев ще създадат специални моменти за майки и деца с концерта „Форти и вълшебните флейти“.
На 5 април струнният квартет Филхармоника и актьорът Давид Крумов ще претворят с музика „Рицарски истории с вълшебния квартет.
На 17 май Духовият квинтет на Софийската филхармония ще разкаже „Виенски истории с Форти“, за да въведе децата в света на Хайдн, Моцарт и Бетовен с помощта на актьорите Венцислава и Камен Асенови.
А на 14 юни ансамбъл Класик Арт ще открехне вратата към „Танцът в музиката“.